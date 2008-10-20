Показной роман Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк еще со времен начала романа с Сергеем Жигуновым привыкла к повышенному вниманию к своей личной жизни. Создается впечатление, что актриса быстро вошла во вкус и теперь совмещает приятное с полезным, выдавая охотникам за сенсациями очередные порции эксклюзивов. Так, завязавшиеся в начале этого года отношения с фигуристом Петром Чернышевым Анастасия сначала держала в тайне. Со временем роман становился все более показным, и его кульминация - венчание Заворотнюк и Чернышева в форосском храме - во всех подробностях появилась в газетах. Вот и вместо медового месяца парочка предпочла походы по светским мероприятиям. А на одном из таких событий Анастасия и Петр даже разыграли целый спектакль по мотивам своей любовной истории. Супруги появились на премьере представления "Ледяное сердце" в Санкт-Петербурге вместе с сыном Анастасии Майклом. Как пишет "КП-Санкт-Петербург", парочка ходила, держась за руки, и не скрывала своего счастья. Анастасия Заворотнюк еще со времен начала романа с Сергеем Жигуновым привыкла к повышенному вниманию к своей личной жизни. Создается впечатление, что актриса быстро вошла во вкус и теперь совмещает приятное с полезным, выдавая охотникам за сенсациями очередные порции эксклюзивов. Так, завязавшиеся в начале этого года отношения с фигуристом Петром Чернышевым Анастасия сначала держала в тайне. Со временем роман становился все более показным, и его кульминация - венчание Заворотнюк и Чернышева в форосском храме - во всех подробностях появилась в газетах. Вот и вместо медового месяца парочка предпочла походы по светским мероприятиям. А на одном из таких событий Анастасия и Петр даже разыграли целый спектакль по мотивам своей любовной истории. Супруги появились на премьере представления "Ледяное сердце" в Санкт-Петербурге вместе с сыном Анастасии Майклом. Как пишет "КП-Санкт-Петербург", парочка ходила, держась за руки, и не скрывала своего счастья.