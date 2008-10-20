У экс-«Блестящей» появится первенец

Бывшая солистка группы "Блестящие" Юля Ковальчук, так же как и ее ранее покинувшие коллектив коллеги, готовится начать сольную карьеру. И если Жанна Фриске и Анна Семенович решили не отступать от ранее избранного амплуа певиц легкомысленного жанра, то у Ковальчук все серьезнее. Свой первый альбом Юля называет не иначе как своим детищем и к появлению на свет его готовится с особой тщательностью. Выход диска ознаменует новый период в жизни артистки и окончательное расставание с прошлым. В новых песнях не будет даже намека на прежний репертуар времен "Блестящих", пишет "Московский комсомолец". "В самом начале мы определили мой стиль как гитарный поп, но сейчас я могу сказать, что там будут и роковые звучания, - поделилась Ковальчук. - В мой первый альбом, мое первое детище, войдет 12 песен. Из них три - моего сочинения. Все остальные написаны Костей Арсеневым. Уже после первых концертов ко мне подходили друзья и просто зрители и говорили, что очень красивые слова. Это правда. И я надеюсь, что каждый слушатель сможет найти среди этих песен что-то свое, то, что ему будет близко, так как все песни разные - и танцевальные, и лирические. К тому же я сама принимала участие во всех процессах, связанных с записью и сведением". В скором времени Юля Ковальчук планирует снять клип на одну из вошедших в альбом композиций. "На самом деле у меня множество творческих планов, - похвасталась певица. - Но сейчас я думаю только о презентации. Она будет необычной, интересной и с очень красивыми и сложными танцами".