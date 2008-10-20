Пригожин готовит Валерию к кризису

Финансовый кризис, который прежде всего грозит Америке, сильно волнует Иосифа Пригожина. А объясняет он это тем, что в США сейчас готовят англоязычный альбом Валерии. «Неизвестно, как и что будет, — говорит Пригожин, — но работаем мы в очень плотном графике». Скорее всего Валерия не будет участвовать в российских новогодних постановках на телевидении, если только вдруг удачно не совпадет время и она не окажется в Москве. Складывается впечатление, что певица углубилась на запад и неплохо себя там чувствует, раз уже появилась на обложке BillBoard. Интересно, если уж Пригожин так сильно взволнован кризисом, неужели он откажется от новогоднего звездного чеса в России, который приносит колоссальные доходы, или Валерия будет выступать на «заказниках» в Америке — неясно. Но TOPPOP.ru во всем разберется.