Жанна Фриске упала в цене

Финансовый кризис не самым лучшим образом сказывается на заработках артистов. Конечно, многое зависит от звездного статуса, но в целом ситуация вырисовывается не очень-то оптимистичная. Пока в одних агентствах по "продаже" звезд говорят о стабильности, в других констатируют резкое понижение цен. "Ну что вы! Какие скидки из-за кризиса! Наоборот! - говорят оптимисты. - Гонорары российских звезд в последнее время растут как на дрожжах, порой совершенно неоправданно. Еще вчера пела за 50 тысяч евро, а сегодня уже стоит 120! При этом соотношение цена-качество хромает. Не буду называть имя артистки, оно сильно на слуху, спрос на нее аховый - хотят все! Но не больше одного раза. Жалобы после выступления как под копирку: поет плохо, выглядит не так, как в глянцевом журнале: поправилась, шея стара. И как это объяснять клиентам? Брали бы пример с западных звезд. Вот если часовое частное выступление экс-звезды Modern Talking Томаса Андерса стоило 60-75 тысяч евро два года назад, так оно и сегодня стоит так же. Редкие российские артисты объективно оценивают свою работу. Того же Виктора Салтыкова, Рената Ибрагимова мы стабильно предлагаем за 15 тысяч евро. Заказчик доволен и ценой, и качеством. А вот МакSим за последние полгода подорожала практически вдвое". У реалистов мнение другое. "Из-за финансового кризиса многие компании отменяют свои мероприятия, заказчики стараются меньше тратить, - сказали в одном из агентств. - Если артисты будут заламывать гонорары, попросту останутся без заработка. 1 ноября - предпраздничный период. Певцы выставляют свой стандартный гонорар. К примеру, можем предложить Сергея Лазарева. Обычно он стоит порядка 20-22 тысяч евро за 40 минут, но в связи с кризисом выступит за 18 тысяч. На "Отпетых мошенников" также скидка. Стоили 11 тысяч евро, но вам споют за 11 тысяч долларов. "Братья Грим" стоили 12, сейчас 9 тысяч евро. Из-за кризиса "подешевела" на 2 тысячи Жанна Фриске". Впрочем, на звездах первой величины кризис никак не сказался. "Вы должны понимать, что топовые артисты, графики которых расписаны на месяцы вперед, из-за кризиса вам скидку делать не станут. Вы бы еще Аллу Борисовну спросили! Или Филиппа Киркорова! И Билан наверняка в цене не подвинется. И Земфира - ей вообще фиолетово. Зачем, скажите, Лепсу нервничать, если у него на три месяца каждый день расписан?! Кстати, к звездному "чесу": с 15 по 31 декабря гонорары в любом случае подскочат", - говорят в агентстве. Как пишет "Комсомольская правда", на плаву остались Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Дима Билан, МакSим, Максим Галкин. Не очень пострадали от кризиса и "ВИА Гра", "Блестящие", Лолита, группа "Фабрика", Григорий Лепс. А вот Жанна Фриске, Сергей Лазарев, "Отпетые мошенники", "Братья Грим" и Борис Моисеев заметно упали в цене.