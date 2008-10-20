После развода Гай Ричи получит от Мадонны более 100 млн долл

По итогам бракоразводного процесса с американской поп-дивой Мадонной британский кинорежиссер Гай Ричи будет обладать состоянием в 60 млн фунтов стерлингов (более 103 млн долларов). Сообщается, что только наличные средства, которые будут выплачены Ричи его бывшей супругой, составят не менее 20 млн фунтов, передаёт ИТАР-ТАСС. О разводе американской поп-дивы Мадонны Луизы Вероники Чикконе с британским режиссером Гаем Ричи было объявлено в среду. "Мадонна и Гай Ричи решили развестись после семи с половиной лет брака, - заявила журналистам представитель певицы Лиз Розенберг. - Пара обращается к прессе с просьбой уважать их личную жизнь в этот трудный момент". Ранее о расторжении "звёздного брака" сообщила британская газета The Sun. Со ссылкой на информированные источники таблоид отмечает, что разногласия между 50-летней Мадонной и 40-летним Ричи стали настолько острыми, что пара решила наконец не утаивать сведения о разрыве. "Несмотря на отчаянные попытки урегулировать проблемы, они сейчас отчетливо понимают, что развод неизбежен, - отмечает The Sun. - Это очень печально - они были замечательной парой и отличными родителями, однако они уже не могут просто жить вместе", передаёт NEWSru.com. Последней каплей, по данным газеты, стала их размолвка перед самым началом турне Мадонны по США. Целая серия скандалов произошла также во время празднования 40-летнего юбилея Ричи, когда Мадонна покинула их дом. Мадонна вышла замуж по ошибке. Так говорит сама певица в документальном фильме MTV. "Мой муж оказался совсем не тем, кем я его себе вообразила, - добавляет звезда. - Я хотела, чтобы всё поскорее закончилось". От брака с Ричи у неё есть сын Рокко, родившийся за несколько месяцев до их свадьбы в 2000 году. Кроме того, в 2006 году певица усыновила трехлетнего мальчика из Малави, а от прежних союзов у неё осталась дочь Лурдес. Ранее замужем Мадонна была лишь однажды - в 1980-х годах певица состояла в браке с известным киноактёром Шоном Пенном.