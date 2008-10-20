Лену Ленину оштрафовали

Как стало известно ST@RS, русско-французской модели и писательнице Лене Лениной выставлен штраф в размере одного миллиона долларов! Французская компания, производящая женское белье, с которой у Елены заключен эксклюзивный рекламный контракт, по которому Ленина обязуется появляться публично только в белье данной марки, предъявила претензию своей модели потому, что Елена во время фотосессии на Бали публично появилась на пляже Нуса Дуа вовсе без белья. Фотографии оказались в Интернете, что и вызвало у юристов компании основание для предъявления штрафа через Лионский суд. Адвокаты модели планируют опротестовать штраф в виду превышения им суммы самого контракта. Скандал усугубляется также претензиями и угрозами со стороны главного мусульманского муфтия Индонезии, в которой женщинам запрещено появляться обнаженными в публичных местах. Кстати, в качестве наказания за подобный проступок местным женщинам раньше давали по сто ударов палками и заключали под стражу.