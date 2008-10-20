Неугомонный Алексей Чумаков ищет девушек

Алексей Чумаков на протяжении длительного времени выбирал девушек... Делал он это не для себя, а для своего музыкального коллектива. Точнее, Алексею нужны были девушки, умеющие играть на духовых инструментах. По словам самого Алексея, работа, которую он проводит с музыкантами на репетициях и на концертах, доставляет всем огромное удовольствие. Коллектив делает качественную «живую» музыку, что позволяет постоянно вносить в репертуар артиста новые краски. И, как каждый музыкант, Алексей Чумаков стремится к совершенству. Поэтому на его сольных выступлениях звучит настоящая, не синтезированная музыка: гитары, барабаны, шейкеры, перкуссионные инструменты. А с недавнего времени появились и духовые инструменты - тромбон и труба. Сейчас Алексей все свое время проводит в репетиционном зале, готовясь к выпуску второго альбома. Напомним, что в записи нового диска будут использованы только живые инструменты. «Я тщательно подхожу к выбору новых музыкантов для записи альбома и своих сольных концертов, - говорит Алексей. - У меня работает стабильный коллектив профессионалов, теперь вот нашли двух девушек, которые прекрасно владеют духовыми инструментами. В планах создать целый оркестр, включая и скрипки. Вот над этим сейчас и работаем».