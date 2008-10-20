Николай Расторгуев выпустит туалетную воду «Комбат»

Компания «Парад звезд» совместно с группой «Любэ» в лице ее лидера Николая Расторгуева создала коллекцию туалетной воды «Любэ», которая представлена тремя мужскими ароматами «Комбат», «Атас» и «Давай». Впервые коллекцию парфюмов представят в рамках выставки «InterCharm-2008» 24 октября в выставочном центре «Крокус Экспо». На «InterCharm-2008» будет организован брифинг, на котором выступит Николай Расторгуев и генеральный директор компании «Парад звезд», производящей парфюм, Александр Коротенко. На выставке будет организованно выступление группы «Любэ», после которого все желающие смогут пообщаться с Николаем Расторгуевым и задать ему вопросы, которые не были освещены в рамках брифинга. Как сообщает Intermedia, в будущем планируется расширение линейки за счет дезодорантов, гелей для душа и after shave, а также подарочных наборов. Серию туалетной воды «Любэ» можно будет приобрести в столичных и региональных магазинах.