Аврил Лавин опровергла слухи о разводе

Знаменитая певица Аврил Лавин и ее супруг Дерик Уибли опровергли распространившиеся в прессе слухи о предстоящем разводе. «Не нужно верить всему, что вы читаете в газетах», - заявил Уибли. Пара утверждает, что слухи об их отдалении друг от друга и неминуемом скором разрыве являются чистым вымыслом. «Мы решительно отрицаем наличие проблем в нашем браке», - говорится в распространенном парой официальном заявлении. - Опубликованные в таблоиде National Enquirer «сведения» о наших любовных связях на стороне - полная чушь!». Напомним, что Аврил Лавин и вокалист поп-панк группы Sum 41 Дерик Уибли познакомились в 2004 году и узаконили свои отношения двумя годами позднее.