Бывшая солистка «ВИА Гры» ищет любовь

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова недавно откровенно рассказала о том, что привело ее к разводу с футболистом Валентином Белькевичем. Измены мужа окончательно разуверили девушку в возможности счастливого брака, и семью не спасло даже наличие маленькой дочери Алины. Неудача не отняла у Анны веру в счастливую любовь, вот только на практике певица таких чувств пока не испытывала. "Я все время ищу в книгах, что такое любовь, чтобы понять, была она у меня или нет", - призналась Анна. "Я читаю мудрых людей, - пояснила певица. - Я считаю, что они мне могут дать ответ. Кстати, я была удивлена, что мой любимый Ницше, оказывается, был совершенным теоретиком, а не практиком. Человек, который писал такие вещи (и об отношениях, в частности, мужчины и женщины), с которыми я не могу не согласиться, оказывается, был совершенно изолированным от женского общества. Удивительно. А я, честно говоря, не верю в эту историю. Я считаю, что надо теорию применять на практике". Впрочем, пока большими успехами в практическом применении своих знаний Анна похвастаться не может. У девушки сложились свои представления об идеальном союзе, воплотить которые в жизни не так просто. "Я за старые, устоявшиеся годами и веками отношения, - говорит Седокова. - За то, что мужчина – глава семьи. Не люблю слово "должен". Никто никому ничего не должен. Но все-таки он решает все в семье. Он решает, как наполнить бюджет". "В моей семье я старалась, чтобы мой мужчина был выше меня, больше меня, - поделилась Анна. - И если у него это не получалось, то я становилась меньше. Я считаю, что в любом случае в любых отношениях женщина – это река. Это мне Костя Меладзе сказал: женщина – это река, которая впадает в океан. Я тоже считаю, что женщина – река и должна впадать в океан".