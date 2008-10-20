Леонид Агутин получит от судоходной компании 950 000 рублей

По решению суда судоходной компании «Волжское пароходство» придётся выплатить Леониду Агутину около миллиона рублей за трансляцию музыки на теплоходах во время летней навигации. - Были нарушены интересы многих артистов и нескольких продюсерских центров, наиболее часто использовались песни Леонида Агутина - «Привокзальное кафе», «Все в твоих руках», «Оле-оле», - говорит Life.ru директор Волго-Вятского филиала РАО Максим Королёв. - Настоящим хитом была песня Леонида «Мой корабль». Теперь «волгарям» придётся компенсировать авторам использование их произведений. По решению суда РАО взыщет деньги с должника до 1 января 2009 года и перечислит их авторам.