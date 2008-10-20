Иск солиста «Короля и шута» к «Амфоре» частично удовлетворен

Как уже сообщал Шоубиз@Mail.Ru, солист известной панк-рок-группы «Король и шут» Михаил «Горшок» Горшенев подал в суд на санкт-петербургское издательство «Амфора». Камнем преткновения стала книга «История анархии», изданная «Амфорой» и якобы унижающая достоинство Горшенева. 17 октября состоялось заседание Басманного суда города Москвы по этому делу. В итоге иск Горшенева был удовлетворен частично, сообщает Shoowbiz.ru. Истец утверждал, что «Амфора» незаконно использовала его фотографии и прямую речь, на что ответчик представил исходники. Также Горшеневу не понравилось, что название книги закрывает его лицо, – эта претензия и была удовлетворена судом. «Михаил Горшенев считает, что этот художественный прием наносит ему моральный ущерб. Если бы не закрыли часть его лица надписью, то на самом деле было бы еще страшнее. Необходимо различать Михаила Юрьевича Горшенева и его сценический образ», – цитирует Shoowbiz.ru адвоката издательства Вадима Ускова. По решению суда «Амфора» должна будет выплатить Горшеневу 100 тысяч рублей, а не 1 миллион 810 тысяч, которые запросил музыкант; сам истец в суде не присутствовал. Возможно, издательство подаст апелляцию.