Гоша Куценко ляжет под нож хирурга

Гоша Куценко готовится к операции: постоянная ноющая боль в левом колене мешает 41-летнему актеру работать в полную силу. Операция по резекции мениска пройдет в одной из московских частных клиник. «Все началось достаточно безобидно: я как-то выходил из машины, на улице было скользко, я оступился и сильно подвернул ногу. Честно говоря, думал, что пройдет. Оказалось, не все так просто. Теперь колено так болит, что нет сил терпеть. Моя ошибка в том, что я сразу не обратился к врачу, а занялся самолечением, теперь предстоит операция», – рассказал Куценко корреспонденту Life.ru. По словам врачей, реабилитационный период после хирургического вмешательства займет около месяца.