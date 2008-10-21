Лопес займется «Сексом в большом городе»?

Дженнифер Лопес открыто заявила продюсерам «Секса в большом городе», что она, являясь ярой фанаткой сериала, очень бы хотела заполучить роль «приглашенной звезды» во второй части киноварианта этого популярного опуса для домохозяек, сообщает Showbiz Media. Оказывается, Джей Ло не пропускает ни одной серии, а когда занята или отсутствует, по ее просьбе секретарь записывает все на видео. Продюсеры, конечно, жутко рады, что звезда такого уровня сама пожелала участвовать в проекте, ведь они уже имели счастливый опыт работы с такими же «фанатами»: и Хизер Грим, и Михаил Барышников, и Хайди Клум напрашивались к ним в студию. По слухам, во второй серии полнометражного «Секса» появится даже Виктория Бекхэм, да вот незадача: исполнительница главной роли, актриса Сара Джессика Паркер, на которой, собственно, все и держится, только что честно высказала сомнение по поводу своего участия в продолжении.