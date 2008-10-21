Наоми Уоттс потянуло на сладенькое

Голливудская актриса Наоми Уоттс (блондинка из «Малхолланд Драйв» Линча) вот-вот во второй раз станет мамой. А пока… она позволяет себе то, что обычно никогда не позволяла: активно налегает на сладости, сообщает Showbiz Media. Актриса была замечена на днях в Нью-Йорке, в Центральном парке, на прогулке с мужем – актером Львом Шрайбером. Она то и дело отправляла в рот сахарные орешки, карамель и мороженое. Любимый не успевал покупать ей вкусности. При этом Наоми совершенно не выглядит поправившейся. Папарацци не только засняли «сладкоежку», но и составили список всего, что она съела за 35 минут прогулки: 3 пакетика арахиса в сахарной пудре, пять карамелек, две порции шоколадного мороженого, яблоко и один леденец на палочке.