Просто Мария из гламура уходит в андеграунд

Кто бы мог подумать, что за европейским саундом, божественными гитарными партиями и меланхоличным фортепиано скрывается певица Pro100Мария. Да-да, именно она полтора года назад сразу и громко заявила о себе как о поставщице остроумного электропопа. Прогремев, как принято говорить, с такими хитами, как: "До головокружения" и "СМС-ки", ее тут же причислили в плеяду поп-звезд. Теперь же красавица и объект мужского поклонения решила прекратить свое сольное творчество. Девушка оказалась не так проста и однозначна, отдав предпочтение творческому процессу с живым коллективом. Певица с отлично сыгранной группой будет выступать под уже раскрученным брендом "pro100мария" Как любит шутить сама Мария, гламуру и блесткам предпочла андеграунд и потертые джинсы, а вернее четырех профессиональных музыкантов. Так что теперь Pro100Мария - это не только хулиганский девичий задор и зеленоглазое обаяние певицы, но еще и мужская харизма, помноженная аж на четыре: клавишника, барабанщика, гитариста и бас-гитариста. "Нас нельзя воспринимать буквально, мы эдакий неуправляемый бэнд, как ураган. После лиричной песни, можем задать такого жару, что мокрые слезы на мокрых щеках публики тут же зашипят, - улыбается солиста группы Pro100мария. - Нам интересно все, петь и о серьезных вещах, о проблемах между подростками и их родителями, и при этом тут же на сцене легко можем переключиться на стеб или импровизацию". В итоге то, что получается у очаровательной и решительной красавицы с фриковскими элементами, весьма и весьма радует. Получается не менее, чем сама солистка, очаровательный материал, по-европейски уверенно звучащий и смело заявляющий, что и в нашей стране тоже можно делать качественную музыку.