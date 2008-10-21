У Сосо Павлиашвили случился сердечный приступ

Известный певец Сосо Павлиашвили, почувствовав себя плохо, был вынужден вчера обратиться за помощью к ведущим кардиологам Москвы. Как стало известно “МК”, в клинику артист приехал на личном авто в сопровождении супруги. Сосо выглядел подавленным и осунувшимся. После первого обследования медики отметили у певца отклонения в сердечной деятельности и проблемы с артериальным давлением. Чтобы более точно поставить диагноз, врачам необходимо привести углубленное обследование, а для этого необходима госпитализация. Медики поясняют, что приступ может быть связан с непогодой и перепадами атмосферного давления, а также с более серьезными отклонениями в здоровье артиста. Жена Ирина в клинике не отходила от супруга ни на шаг. По всему было видно, что она обеспокоена его состоянием не меньше, чем врачи.