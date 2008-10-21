Группа «Ва-Банкъ» записала альбом с новыми музыкантами

Лидер группы "Ва-Банкъ" Александр Скляр записал пластинку с новым составом музыкантов. В альбом "Песни моряков" вошли девять треков, среди которых есть композиции с предыдущих сольных релизов музыканта и одна из песен Виктора Цоя. Выход "Песен моряков" назначен на 10 ноября. Музыканты, которые принимали участие в записи, также будут задействованы в концертной программе Скляра. Это гитарист Антон Хабибулин, бас-гитарист и контрабасист Алексей Рыславский, барабанщик Сергей Батраков и баянист Рушан Аюпов. В записи альбома также принял участие Олег Литвишко, который работал над электронным саундом пластинки. Говоря о своих новых музыкантах, Скляр подчеркнул, что очень доволен сотрудничеством с ними. "Каждый из музыкантов моего нового состава представляет собой музыкальную вселенную, которая может воспроизвести любой рок-н-ролльный звук, значимый звук - считает Александр, - гитара играет так, что она меня убеждает. Я слышу барабаны – и мне нечего возразить", - рассказал Скляр. Презентация альбома "Песни моряков" состоится 3 ноября и пройдет в московском клубе "16 тонн". В программу включен не только новый материал, но и песни с предыдущего альбома Скляра "Город Х" и хиты "Ва-Банка". Кроме того, ожидается, что Скляр исполнит песни Леонида Утесова и композиции с альбома "Боцман и Бродяга", записанного совместно с Гариком Сукачевым в 1995 году.