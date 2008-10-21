Певица Наташа Королева заболела

Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, до сих остаются весьма востребованными артистами. Посмотреть на их шоу во Владивостоке собралось немалое количество зрителей. Конечно, больше всего восторгов у женской части аудитории вызвал продемонстрировавший отличную фигуру Сергей. А вот Наташе в тот день нездоровилось, пишет "Комсомольская правда". Она даже не стала общаться с журналистами после концерта. Певицу можно понять: постоянные переезды и смена часовых поясов не лучшим образом отражаются на самочувствии. "Наталья, к сожалению, компанию нам не составит – горло разболелось, - объяснил Тарзан. - А завтра еще в Уссурийске концерт отработать надо. Вообще, ей, как и другим участникам коллектива, сложно адаптироваться к местному времени. Единственный человек из коллектива, который, на отвращение всем остальным, чувствует себя прекрасно, - это я. Потому что я ночной человек, и работа в Москве у меня ночная, клубная". По словам Тарзана, далеко не всегда ему удается выбраться на гастроли вместе с женой. Часто графики Наташи и Сергея не совпадают. "Есть у нас время, когда мы общаемся только по телефону, - признался Сергей. - У нее свои гастроли, у меня свои - танцевальные, театральные. Поэтому когда есть возможность, мы всегда проводим время вместе". Семейные отношения парочки длятся уже не первый год, но Наташе и Сергею то и дело пытаются приписать романы на стороне и ревность. С годами Королева научилась спокойно относиться к такого рода неприятностям, а вот Сергей до сих пор очень переживает. "Мы стараемся не обращать на это внимания, - комментирует Тарзан. - Но если на глаза попадается какая-то мерзота, радости она, конечно, не добавляет. Наталья более привычна к этому делу, закаленнее, что ли, и опыта общения с прессой у нее также больше. А я человек достаточно эмоциональный, и, когда подобное читаю, хочется найти автора и что-нибудь с ним сделать".