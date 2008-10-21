Лиза Боярская конфликтует с отцом

Стремительно набравшая популярность Лиза Боярская все меньше ассоциируется у зрителей со своим знаменитым отцом. И если раньше многие видели в симпатичной девушке лишь дочь Михаила Боярского, то теперь она воспринимается как самостоятельная артистка. При этом Лиза не стесняется признаться, что до сих пор во многом прислушивается к отцу. Как ни парадоксально, с ним же она больше всего и конфликтует. "Мы с папой оба жуткие спорщики, упрямцы, - откровенничает Боярская в интервью "Теленеделе". - Причем с подругами или режиссером я всегда стараюсь найти компромисс - это у меня от мамы, она очень дипломатичный человек. Да и вообще я неконфликтная, и вывести меня из себя невозможно. Но с папой буду спорить так, что полетят клочья. Мама всегда шепчет мне: "Ну будь умнее, скажи ему: "Хорошо-хорошо, согласна!" Но я - ни за что!" "Но если папа что-то мне советует по работе, обязательно прислушаюсь, - добавила девушка. - Приятно, что он делает это с позиции коллеги, а не отца. Несмотря на все наши споры, папа мой любимый собеседник". Как говорит Лиза, именно от отца она унаследовала своеобразный трудоголизм и преданность актерской профессии. "В работе я такая же сумасшедшая, как папа, - делится актриса. - Он, вернувшись из продолжительной командировки, первым делом открывает расписание и смотрит, что у него дальше. У меня недавно закончились тяжелые гастроли со спектаклем "Сирано де Бержерак" во Владивостоке и Благовещенске, но, оказавшись дома, я почувствовала, что снова хочу на работу. По инерции. Просто я совершенно не умею отдыхать, и на второй день безделья у меня начинается паника, что жизнь уходит сквозь пальцы. У папы происходит то же самое".