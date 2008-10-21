Кристина Орбакайте оконфузилась на шоу «Минута славы»

Певица Кристина Орбакайте оконфузилась на съемках шоу «Минута славы» на Первом канале. Будучи членом жюри, Кристина решила не просто высказывать свое мнение об участниках, но и демонстрировать собственные таланты. Певице с опытом очень понравилось выступление шестилетнего мальчика Николая Нигая, приехавшего из Ямало-Ненецкого автономного округа. Своей песней он хотел согреть всех жителей Севера, у которых уже началась полярная ночь. Природа подарила мальчику такой замечательный и необычный голос, что Кристина захотела спеть с ним дуэтом. Коля был просто счастлив и признался, что Орбакайте его кумир. Провал Но совместное выступление не заладилось с самого начала. Профессиональная певица никак не могла попасть в нужную тональность, и Коле из-за этого приходилось начинать песню снова и снова. Наконец собравшись, Орбакайте все же с горем пополам исполнила куплет, но ребенок на ее фоне уже выглядел настоящим мастером своего дела, сообщает Life.ru.