Заворотнюк дорого заплатит за измену

Популярная актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк удивила всех, перед началом телесезона переметнувшись со второй кнопки не первую. Странно было бы полагать, что такая измена останется безнаказанной. 16 июня актриса заключила контракт на ведение "Звездного льда" канала "Россия". В документах прописывалось, что Анастасия Стрюкова (в паспорте актрисы значится фамилия предыдущего мужа) обязана "выполнять роль ведущей и (или) соведущей" на съемках целого ряда проектов, в том числе и ледового шоу. Заворотнюк также обязалась не участвовать "в качестве основного ведущего или соведущего в проектах третьих лиц", давать интервью, участвовать в теле- и радиопередачах без согласия руководства канала. Однако 29 августа телекомпания получила от Анастасии письмо о расторжении в одностороннем порядке договора. Тогда же стало известно, что Заворотнюк уходит на Первый канал. Канал "Россия" тем временем решил искать правды в суде. За отказ участвовать в съемках одного цикла программ Заворотнюк должна выплатить штраф 417 тысяч рублей, истец требует взыскать с нее неустойку в размере 16,680 миллиона рублей и судебные издержки - 22 тысячи рублей, пишет "ГАЗЕТА". Также канал в иске просит через суд обязать Анастасию исполнять обязательства по договору, то есть вести цикл программ. Если Заворотнюк проиграет, ей придется выплатить более 17 миллионов рублей в виде неустойки и штрафных санкций, а также вернуться на вторую кнопку. Остается надеяться, что Первый канал предложил звезде настолько выгодные условия, что они могут с лихвой покрыть судебные издержки и моральный ущерб.