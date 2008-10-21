Экс-продюсер Подольской угрожает ее семье

Не первый год Наталье Подольской достаются незаслуженные угрозы и разбирательства от бывшего продюсера Игоря Каминского. Буквально на днях 26-летняя певица получила очередную повестку в суд. Не унимается бывший продюсер и гражданский супруг Игорь Каминский. - Мне пришла повестка, Каминский организовал очередной донос в органы по борьбе с экономическими преступлениями. Теперь он хочет возбудить уголовное дело, - откровенно призналась LIFE.RU Наталья Подольская. Напомним, что более двух лет назад череда судов Подольской и Каминского увенчалась в пользу Натальи. Суд постановил: все претензии бывшего продюсера в адрес артистки признать безосновательными, а контракт недействительным. По словам уставшей от разбирательств красавицы, неугомонного Каминского это не остановило: экс-продюсер продолжает терроризировать родных и близких певицы. - Маме звонили из милиции, вызывали на допрос, она упала в обморок от волнения. Я очень устала от этих угроз, он мучает мою семью и моих близких, - не в силах сдерживать волнения, рассказывает Подольская. - Он пишет постоянные доносы, это так низко,- считает певица. Благо у Натальи есть крепкое мужское плечо, на которое всегда можно положиться. - Я под крылом своего продюсера Виктора Дробыша, и, конечно же, Володя Пресняков меня очень поддерживает, мы верим, что скоро это закончится,- делится Наталья.