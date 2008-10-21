Нелли Фуртадо тайком вышла замуж

Этим летом певица Нелли Фуртадо вышла замуж – в обстановке «повышенной секретности»: о переменах в семейном положении артистки стало известно спустя три месяца после события, сообщает Showbiz Media. Избранник Фуртадо – звукооператор Демасио Кастеллон, с которым она работала над своим последним альбомом Loose, вышедшем в 2006 году, пишет Showbizspy.com. «Мы поженились 19 июля. Мне нравится. Это прекрасный период в моей жизни», – рассказала Нелли журналистам. Все это время супруги удачно «шифровались», а слухи о замужестве г-жи Фуртадо появились только на днях, когда папарацци сфотографировали ее в Майами с новым бриллиантовым колечком на пальце.