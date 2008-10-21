Яна Рудковская начала карьеру певицы

Похоже, на звездном небосклоне скоро зажжется новая звезда. Кто бы мог подумать, но продюсер Димы Билана, а некогда и работница салона красоты теперь еще и запоет. Яна Рудковская намерена начать сольную карьеру! Конечно, будучи дамой осторожной, она не собирается бросить все на алтарь искусства, поскольку певческая карьера для непрофессионала – вещь нестабильная. Однако ничто не мешает Яне продвигаться к Олимпу славы маленькими шажками. И первым таким станет исполнение песни в прямом эфире одного из центральных каналов. Яна примет участие в шоу «Звездный лед», где катается также ее подопечный Дима Билан. Рудковская исполнит песню «Мой мальчик» певицы Натальи Ветлицкой. Известно, что в этом шоу звезды катаются под живое исполнение. На сей раз под Рудковскую танцевать на льду будут Пьер Нарцисс и фигуристка Виолетта Афанасьева. Разумеется, такой тандем неспроста: Пьер Нарцисс является давним хорошим приятелем Яны. Кстати, поговаривают, Рудковская – давняя поклонница караоке. И ее друзья отмечали неплохую способность Яны к вокальным проявлениям.