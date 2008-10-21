Группа «ВИА Гра» выпускает новый альбом «Эмансипация»

Новый альбом ВИА Гры «Эмансипация» выйдет в подарочном исполнении: DVD и 2 CD-диска: новый альбом, эксклюзив из ремиксов и лучшие клипы группы. Кроме того, издание будет содержать 20-страничную полноцветную книгу с пожеланиями, автографами, творчеством солисток, текстами песен «ВИА Гры». Арина Абрамова, директор компании AMUSIC, работающей над выпуском альбома, в красках описывает забавный случай: «В течение недели в компанию названивали назойливые фанаты, с просьбами соединить с руководством по поводу нового альбома ВИА Гры. Какие только поводы не придумывали. Однажды вечером одному молодому человеку повезло прозвониться напрямую ко мне. Он слезно умолял продать ему хотя бы несколько композиций с нового альбома. На категорический отказ начал торговаться, а на объяснения о скором появлении новики на прилавках, резюмировал – «а я хочу сегодня, а я хочу сейчас». Вот такие преданные и нетерпеливые господа - ярые фанаты!»