Жанна Фриске нашла свою любовь?

Очаровательная певица по праву считается одной из самых завидных невест российского шоу-бизнеса. Однако ни один роман Жанны Фриске свадьбой так и не закончился. Фриске неустанно повторяла, что еще не нашла своего мужчину, но все же надеется на чудо. И вот, кажется, чудо свершилось. Некоторое время назад в музыкальной тусовке прошел слух, что у певицы завязались романтические отношения с фигуристом Виталием Новиковым, с которым они стали партнерами на проекте Первого канала «Ледниковый период». Молодые люди почти сразу прониклись друг к другу дружеской симпатией, которая, как утверждают очевидцы, за короткий срок переросла в нечто большее. В окружении пары поговаривают, что у них не просто страстный роман, а очень серьезные отношения, которые вполне могут привести к свадьбе. Ну, дай бог, как говорится! Лишь бы своенравная Жанна в последний момент по традиции не передумала. Дело в том, что девушка долго присматривается к своим избранникам, опасаясь совершить ошибку, а неопределенности в перспективе далеко не все мужчины выдерживают. Зная об особенностях характера Жанны, ее родственники тоже уповают на то, чтобы те гармоничные отношения, которые она сейчас имеет с Виталием, продолжались как можно дольше и пришли к логическому завершению – бракосочетанию. Как рассказали Daily Show осведомленные источники, Жанна и Виталий очень нежно общаются друг с другом, а после тренировок почти каждый день устраивают романтический ужин в ресторане. Разумеется, фигурист делает своей пассии подарки, но вот какого рода, артистка загадочно умалчивает. Насколько известно, Новиков на пять лет моложе певицы, но, кажется, этой незначительной разницы в возрасте не замечают ни они сами, ни видящие их вместе люди. Коллеги Фриске по шоу искренне волнуются за Жанну – уж очень хочется, чтобы певица наконец-то обрела личное счастье.