Александр Панайотов застрахует свой голос

Певец Александр Панайотов, после недавно перенесенной болезни, всерьез задумался о том, чтобы застраховать свой голос. В результате, казалось бы, легкой простуды, у артиста появились серьезные осложнения, и он на некоторое время практически лишился своего уникального голоса из-за несмыкания связок. Несколько дней Александр вообще не мог разговаривать, не говоря уже о том, чтобы петь. Благо оперативные действия отоларингологов одной из московских клиник помогли в кратчайшие сроки решить эту проблему. Однако, именно этот случай заставил певца задуматься о страховании своего «рабочего органа». «Я, действительно, всерьез озадачился этим вопросом, — говорит Панайотов. — Правда, страховой полис я еще не оформил. Для российского шоу-бизнеса это пока большая редкость, и в страховой компании, куда я обратился, подобных договоров еще никогда не заключали. Поэтому теперь специально для меня они будут рассчитывать все свои риски, тарифы и разрабатывать возможные условия. Но я настроен решительно. Думаю, что в ближайшие дни мы все оформим, и я стану, своего рода, пионером такого страхования в нашем шоу-бизнесе». Надо сказать, что идея застраховать свой голос появилась у артиста еще пару лет назад. И лишь сейчас Александр Панайотов перешел к активным действиям. Недавно певеца посетил агент одной из крупных в Москве страховых компаний. Панайотов обсудил возможные условия договора страхования своего голоса на сумму в два миллиона ЕВРО.