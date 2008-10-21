Пинк борется с алкоголизмом

Известная певица Пинк, новый сингл которой So What удерживает первое место в британских хит-парадах, обратилась к наркологу: девушка боится, что ее пристрастие к алкоголю «выйдет из-под контроля», сообщает Showbiz Media. «У меня проблема с дурными привычками. Я отказалась от наркотиков, однако по-прежнему частенько напиваюсь», – разоткровенничалась Пинк с журналистами. «Вот и решила выяснить, насколько все это серьезно». Как сообщает Digitalspy.co.uk, после чтения инструкции, распространяемой Обществом анонимных алкоголиков, и посещения нарколога в Аризоне, певица успокоилась: алкоголиком она пока не является.