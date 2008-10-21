Филипп Киркорова испугался себя самого?

Король римейков вновь оказался в центре скандала. Как стало известно Daily Show, незадолго до начала работы над 100-серийным сериалом под названием «Мама Москва», где Филипп Киркоров должен был играть одну из главных ролей, певец отказался от участия в этом проекте, чем немало озадачил и подвел продюсеров картины. Съемки уже должны были вот-вот начаться, и Филипп выкинул такой вот финт. По официальной версии артиста не устроила сумма предложенного ему гонорара. Однако в это верится с трудом. Во-первых, финансовая часть оговаривается одной из первых. И если бы Филиппа действительно не устроил размер «мыльного» гонорара, он бы сразу отказался участвовать или выбил бы себе более достойную сумму. Во-вторых, немаловажен и творческий момент. Зная страсть Киркорова к кинематографу и желание пробовать себя в новых амплуа, сложно представить, чтобы Киркоров отказался от мыльной оперы, где практически весь сценарий написан под него. С одним «но» - если этот сценарий не понравился Киркорову. В этом и кроется суть конфликта. Как сообщил Daily Show осведомленный источник, причина отказа Киркорова от съемок на самом деле в неудачном, с его точки зрения, сценарии. Такое впечатление, что его писали не под Киркорова, а с Киркорова. То есть брали сюжеты из реальной жизни артиста и какие-то усугубляли, а какие-то делали откровенно сатирическими. Как нам стало известно, артист должен был сыграть риэлтора-неудачника. Изначально герой Киркорова был артистом, которого выгнали из театра музкомедии за профнепригодность. Решив сменить сферу деятельности, бедолага начинает заниматься недвижимостью, где тоже звезд с неба не хватает. Вам это никого не напоминает? Видимо, Филиппу Бедросовичу тоже показалось, что сериальный персонаж до безобразия похож на него самого, да еще и с гротескным изображением. И пусть неудачником в сфере недвижимости (Киркоров занимается этим бизнесом в Болгарии) Филипп себя не считает, неприятные параллели видны невооруженным глазом. Грех не обидеться на сценаристов. Учитывая взрывной характер артиста, он, наверное, вообще закипел, изучив этот шедевр, в котором ему еще и надо было участвовать. Театр пародий, да и только! В общем, после отказа Киркорова творческая группа взяла паузу на неопределенный срок. Теперь надо найти замену Филиппу Бедросовичу, а на это требуется время. Очевидцы происходящего гадают, скажется ли отсутствие Киркорова на рейтингах сериала, и не пожалеет ли потом Киркоров о том, что не сыграл себя самого. Кстати, профессиональные актеры утверждают, что сыграть себя – это самое сложное.