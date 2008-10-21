«Премьер-министр» выпускает сольный альбом

Группа «Премьер-министр» готовится к выпуску своего первого диска. Солисты три года готовили материал для нового альбома и вот, наконец, они готовы сказать всей стране: «Мы так хотели!». Именно так будет называться пластинка. За три года существования, солисты группы, имеющие каждый свою историю, стали настоящим сплоченным коллективом. Репертуар «Премьер-министра» давно уже вышел за стандартные рамки попсового бойз-бенда. Ребята исполняют качественную музыку разнопланового характера - это и лирические композиции, и современные танцевальные ритмы, и грубоватый хип-хоп. В альбоме собран настолько качественный материал, что долгое время стоял выбор заглавной песни. В итоге выбор пал на песни «Мы так хотели» и «Погода нелетная». На последнюю ребята снимут клип... Потому что ОНИ ТАК ХОТЕЛИ!