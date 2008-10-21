Микки Рурк в римейке триллера «Тринадцать»

Фифти Сент, Микки Рурк и Джейсон Стэтэм снимутся в римейке французского триллера "13", в 2006 году удостоившегося гран-при фестиваля Sundance. Переснимать фильм на американский лад будет режиссер оригинальной ленты Гела Баблуани, которому на момент выхода его дебютных "Тринадцати" было всего 26 лет. Он же сейчас пишет англоязычный сценарий. Синопсис у истории такой. Молодой разнорабочий (его в американском варианте сыграет Сэм Райли) решается следовать инструкциям, предназначенным не ему, что приводит его на самое дно криминального мира, где он становится участником страшной игры на выживание. Оригинал, кстати, получил и два спец-приза в Венеции, хотя и сандэнсовский гран-при тоже не шутки. Съемки римейка начинаются уже 17 ноября.