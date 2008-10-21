Ким Кэтролл сыграет порно-звезду

Ким Кэтролл решила усовершенствовать образ, взятый у героини ленты «Секс в большом городе» Саманты Джонс – теперь актриса собирается произвести на свет героиню, еще более удаленную от норм общественной морали. В ленте «Мисс Январь» 52-летняя актриса изобразить порно-звезду 80-х Монику Велюр. Никакого отвращения героиня Кэтролл вызывать не будет. В «Мисс Январь» она возникнет под именем Линда, а не Велюр, и будет уже 50-летней дамой, матерью ребенка, за опекунство которого и будет бороться в суде. Второй сюжетной линией картины станет история молодого человека, который через всю Америку будет ехать к женщине своих грез – некогда привлекательной и сексуальной, а сейчас нагруженной проблемами немолодой даме. По данным oKino.ua, этот фильм станет комедией. Режиссером и сценаристом выступит Кит Берден. На одну площадку с Ким выйдут Дастин Ингрэм, Кит Дэвид, Брайан Деннехи и Сэм МакМюррей. Продюсированием ленты займутся Гари Гилберт и Джордан Хоровиц, а готовый продукт должен увидеть свет в 2009 году.