Хореограф вернет Бритни сексуальный образ

Известный австралийский хореограф Вейд Робсон (Wade Robson) пообещал вернуть поклонникам «старую Бритни». Легендарный танцор, которому на сегодняшний день всего 26 лет, начал работать со звездой над ее новым гастрольным туром, который начнется в марте этого года. Напомним, что хореограф уже сотрудничал с мисс Спирс в прошлом – именно он создал танцевальную программу ее успешного мирового турне и стал автором популярного танца в видеоклипе «I’m A Slave 4 U». Напомним, что именно эти танцевальные движения разучивали не только поклонники поп-звезды, но и танцоры со всего мира. Помимо этого, на официальном сайте Бритни были опубликованы фотографии, сделанные во время ее недавних репетиций в танцевальной студии. Пока неизвестно, что именно репетировала певица и ее танцевальная группа – по словам источников, команда Спирс отрабатывала номер для нового клипа либо для предстоящего выступления на одном из торжественных мероприятий.