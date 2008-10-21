Голливуд страдает от финансовых проблем

Голливудские кинокомпании заявили, что в следующем году сократят количество кинопроектов на 20 процентов. Даже гигантам кинопроизводства нелегко найти деньги на съёмки блокбастеров. Для съемок фильмов, особенно дорогостоящих блокбастеров, компании берут кредиты в банках. Однако сейчас финансовые учреждения просто не могут выдавать столь крупные суммы. Из-за этого, в первую очередь, страдают проекты стоимостью более 50 миллионов долларов. В частности, кинокомпания Paramount Pictures решила пока отложить выпуск двух широко анонсированных кинорелизов. Выпуск фильма "Солист" о бездомном скрипаче, который был должен выйти на экраны в ноябре, переносится на март. До конца года задерживается и выпуск фильма о войне "Вызов". Производство этих картин откладывается из-за программы сокращения затрат, в связи с которой Paramount будет производить 20 вместо 25 фильмов в год. По информации сайт газеты "Ведомости", откладывая выпуск фильмов, компания, в частности, переносит часть расходов по их продвижению на будущий год. Благодаря этим и другим мерам студия рассчитывает в будущем году снизить накладные расходы на 60 миллионов долларов. По словам заместителя председателя совета директоров Paramount Роберта Мура, план сокращения расходов "несомненно станет ответом на новую экономическую ситуацию". Надо сказать, что экономят и конкуренты Paramount Pictures. В пятницу о сокращении бюджета на 500 миллионов долларов в будущем году сообщила NBC Universal. Между тем, по информации "Русской службы новостей" на отечественном кинорынке также следует ожидать коррекции. Однако с другой стороны кризис окажет и положительное влияние на отечественную киноиндустрию. Возможно, будет заморожено строительство кинотеатров. Снимать станут меньше, но качество кинокартин должно возрасти.