Хита Леджера выдвинут на премию «Оскар»

Студия Warner Bros. официально заявила, что будет выдвигать Хита Леджера, исполнившего роль Джокера в фильме «Темный рыцарь», на премию «Оскар» – в номинации «Лучшая мужская роль», сообщает Showbiz Media. Как сообщает Km.ru, Леджер станет седьмым актером в истории, претендующим на премию Американской киноакадемии посмертно. Напомним, что Леджер скончался 22 января от передозировки лекарственных препаратов на 29-м году жизни. Помимо «Темного рыцаря», собравшего более 500 млн долларов в американском прокате, он успел сняться в таких фильмах, как «Горбатая гора», «Братья Гримм», «Меня здесь нет», «Четыре пера» и «История рыцаря».