Савичева подвергла испытаниям голос Баскова

Любимый многими тенор Николай Басков подверг серьезным испытаниям самое дорогое, что может быть у оперного артиста, - голосовые связки. На последних съемках "Звездного льда" "фабрикантка" и по совместительству участница шоу Юлия Савичева решила поздравить с прошедшим днем рождения новоиспеченного председателя жюри Николая Баскова. Савичева вручила Баскову загадочную коробку. Тенор подарку обрадовался и, спев сам себе песню Happy Birthday по-французски, задался вопросом. "Это подарок из секс-шопа?" - удивленно глядя на коробку, спросил Басков. Ведущий проекта Максим Галкин не удержался от ответа: "А где еще тебе, Коля, подарки-то выбирать, как не там?!" В итоге подарок оказался весьма приличный – коробка эскимо. Забыв о своем легендарном голосе, Басков жадно поедал одно мороженое за другим, подвергая голосовые связки опасности. Но успел поделиться и с другими членами жюри. Максим Галкин тоже не сдержался, скромно взяв мороженое из коробки, он угостился им за кулисами. В итоге из-за неожиданного поедания эскимо прервались съемки. Режиссер шоу пришла в ярость, ругая не только Савичеву, но и самого Баскова. "Ну, а чего тут возмущаться, - спокойно прокомментировал Басков, приводя режиссера в еще больший гнев. – Я же не виноват, что мне мороженое подарили". Отметим, что Юлия Савичева и Жером Бланшар из-за низких оценок выбыли из программы. Но жюри приняло решение вернуть одну пару из тех девяти, которые уже покинули шоу. Нетрудно догадаться, что выбор пал, конечно же, на Юлию Савичеву и Жерома Бланшара, так сладко задобривших жюри не только танцем, но и мороженым.