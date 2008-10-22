СРОЧНО! Катя Лель ждет ребенка

В последнее время Катя Лель заметно похорошела. Как удалось выяснить, секрет красоты певицы кроется в том, что она носит под сердцем первенца. Не успела Катя стать женой, как уже скоро станет мамой. Как удалось выяснить Жизни, звездный малыш появится на свет через восемь месяцев. Отец и супруг Игорь на седьмом небе от счастья. Несмотря на ранний срок беременности, будущие родители уже придумывают имя малютке и присматривают детскую кроватку. Друзья подмечают, что беременная Лель прямо расцвела. Поэтому и со свадьбой пришлось поторопиться. 36–летняя Катя Лель официально зарегистрировала свои отношения с 33–летним бизнесменом Игорем в Тверском загсе Москвы. В белоснежном пышном платье и белой фате Лель была хороша. Более трех с половиной лет она жила в гражданском браке с преуспевающим предпринимателем. Она давно собиралась скрепить узы любви узами брака. Катя, как полагается в таких случаях, уже получила от жениха колечко с бриллиантом и активно готовилась к свадьбе. Однако официальная дата бракосочетания у влюбленных трижды менялась. – Горько! – кричали гости торжества, закидывая молодоженов лепестками белых роз. Хотя горько Кате Лель должно было быть совсем по другому поводу. Не прошло и сорока дней с момента смерти Александра Волкова, первого мужа и продюсера певицы. Она прожила с ним почти десять лет. Именно Волков сделал неизвестную 17 летнюю девушку из Нальчика знаменитой на всю страну. Когда же Волков и Лель разошлись, бывшие любовники враждовали не на жизнь, а на смерть. Темпераментная артистка хоть и родилась на Кавказе, всегда была на «вы» с общепринятыми нормами поведения. Траур же по бывшему супругу, который умер после тяжелейшей болезни в Германии, почему-то совсем не омрачил свадебное торжество...