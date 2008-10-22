A’Studio прокатили Fashion Model 2008

Организаторы заранее предупредили всех желающих посетить церемонию Fashion Model 2008, что на входе в клуб Famous их ожидает строжайший фейс-контроль, но это ничуть не умерило пыл столичных тусовщиков. Контроль внешности распространялся, к слову, и на прессу. Исключений из правил по такому случаю не стали делать ни для кого, сообщает Showbiz Media. Но неизвестно еще, кого ждало большее разочарование: тех, кто на входе «рожей не вышел» или тех, кто пришел, в том числе, и послушать группу А’Studio, которую в прошлом году канал Fashion TV назвал «самой стильной группой». Обещанные хедлайнеры на сцену клуба в ту ночь так и не поднялись. Вместо пронзительного вокала Кети Топурия зрителям была предложена группа «Челси». К сожалению, своеобразный юмор организаторов оценили не все. Первая стайка недовольных потянулась к выходу еще до начала самой церемонии. Ее ведущим – Арчи и Еве Ланска – пришлось непросто: гламурная публика требовала A’Studio и всячески демонстрировала, что все прочее второстепенно. В результате объявление победившего модельного агентства оказалось скомканным, хотя олимпийский чемпион по дзюдо Дмитрий Носов и телеведущая Виктория Лопырева сделали все возможное, чтобы ощущение торжества не растворилось вовсе. Лишь когда на смену ведущим вышли модели агентства Tom Farr, а в два больших «бокала» с водой полезли стриптизерши из киевского клуба Arena, публика смогла по-настоящему расслабиться. Среди расслабляющихся можно было заметить группы «Премьер-министр» и «Фаст-фуд», а также явившегося уже после церемонии Андрея Григорьева-Аполлонова. Не обошлось и без небольших, но ярких происшествий. Во время одного из зажигательных сетов DJ Anastasia сломалась перегородка в одной из VIP-лож, и парочка ее обитателей упала в бар (видимо, за добавкой), а спустя еще несколько минут прямо на танцполе подрались две гостьи. Таким образом, согласно древним русским традициям, можно считать, что праздник в целом удался…