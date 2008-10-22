Лолита откроет бутик Вивьен Вествуд в Москве

"Вот уже 20 лет Лолита является страстной поклонницей нарядов от Вивьен Вествуд, предпочитая эту марку, как для сцены, так и для повседневной жизни, поэтому певица не могла ропустить специальное приглашение посетить показ любимого дома моды. Известно, что Вивьен очень избирательно относится к селебритис на своих мероприятиях, и в этом году специальными гостями показа стали родственники Лайзы Минелли, штурмующая все мировые хит-парады Кети Перри, и Лолита, им были выделены самые лучшие места. Лолита была очарована новой коллекцией дизайнера и сразу заприметила несколько платьев. После показа, на специальном приеме, куда была приглашена Лолита, состоялось личное знакомство российской певицы с семьей легендарной Кутюрье, сообщают Папарацци. Встреча получилась душевной и теплой. Г-жа Вествуд отметила, как изысканно сидит на Лолите ее платье, а супруг Вивьен- Андреас Кронталер с особой радостью принял последний альбом Лолиты «Ориентация Север» . Особые чувства Лолита испытала от рук Вивьен – их красоту и энергетику сложно передать словами... На следующий день специально для Лолиты был открыт шоу-рум Вивьен Вествуд, чтобы российская звезда первой смогла выбрать костюмы из новой коллекции любимого дизайнера. Для Лолиты стало особым сюрпризом, то, что на плазменных панелях шоу-рума транслировались её клипы, и играла её музыка. Порядка 15 потрясающих костюмов, многие из которых существуют только в единственном экземпляре, заняли достойное место в гардеробе Лолиты. В шоу-руме прошла также встреча с директорами бренда по вопросам сотрудничества. Представители дома Вивьен обсуждали создание комплексного образа Лолиты в стиле Вивьен Вествуд и даже совместное открытие бутика в Москве, так как образ Лолиты как нельзя более гармонично переплетается с философией дома моды Вивьен Вествуд."