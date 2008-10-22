Святослав Вакарчук записал сольный альбом

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук ушел из политики и полностью посвятил себя музыке. Результатом этого решительного шага стал сольный альбом вокалиста одной из самых популярных украинских групп. Презентация пластинки «В ночи» состоится 4 ноября в киевском театре им. Ивана Франко, сообщает DayMusic.ru. Сольное творчество Святослава кардинально отличается от музыки группы Океан Ельзи. Уникальные композиции с оттенками джаза открывают новый этап в истории известного музыканта. Пока неизвестно, будет ли Святослав показывать свои сольные песни в Москве.