Раймонд Паулс получил «Балтийскую звезду»

Латвийский композитор Раймонд Паулс удостоен Международной премии «Балтийская звезда». Премия присуждается общественным деятелям, проживающим или работающим в странах Балтийского региона, за развитие и укрепление гуманитарных связей. Награду композитору 20 октября на торжественной церемонии в «Эрмитаже» вручала губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Вместо благодарственной речи, Раймонд Паулс сел за рояль и сыграл попурри из всеми любимых песен, которые уже стали частью общей культуры. «Все прошло в очень хорошей обстановке. Было очень много известных людей. Я очень признателен за эту награду», - поделился с корреспондентом Intermedia Раймонд Вольдемарович.