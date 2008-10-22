Андрей Малахов обидел артистов

22 октября 2008, 10:56

Известный телеведущий Андрей Малахов два года назад чуть не переквалифицировался в фигуриста, согласившись принимать участие в самом первом ледовом телешоу. Постичь азы фигурного катания шоумену не удалось: из-за серьезной травмы он выбыл из проекта. Впрочем, Андрей и теперь может принять участие в популярной программе уже в качестве члена жюри. Судейство шоумена на "Ледниковом периоде" вызвало много вопросов. Как пишет "Экспресс-газета", во время съемок очередной программы Малахов, ужасно судил выступавшие пары, занижая оценки даже явным фаворитам. Зато допустившим множество ошибок Анне Седоковой и ее партнеру Андрей неожиданно поставил 6.0. Многим показалось, что оценка была выставлена "по блату". "Мы делали сложные элементы, но были и ошибки, - признала Аня. - К счастью, я не упала. Я не жалуюсь на оценки, после 5:0, которую нам поставили однажды, мне уже ничего не страшно. Уверена, что многих из участников такая оценка "выбила бы из седла", но я - девушка сильная, умею держать себя в руках". "Андрей Малахов поставил нам 6:0, я ему благодарна, - добавила девушка. - У нас с ним дружба, сейчас выходит наш совместный клип на мою песню "Привыкай". Было бы странно, если бы он поставил нам плохие оценки. С другой стороны, Андрей - судья строгий, но справедливый. Он сумел увидеть и отметить наши достижения. Моя мама безумно переживает за меня, и хорошо, что ее не было в зале. Если бы она увидела, что я чуть не упала, безумно бы расстроилась. Доченька Алина тоже смотрит программу и волнуется". Самым строгим судьей на проекте считается, конечно, председатель жюри Татьяна Тарасова. Обычно она не делает скидок даже начинающим артистам, делающим первые шаги на льду. "Я с такой оценкой не согласна, - комментирует Татьяна Анатольевна. - Меня бояться нечего, я стараюсь делать свою работу честно. Любимчиков у меня нет, кто лучше откатал, у того и оценки выше. Все участники - очень достойные, потрясающие ребята. Я полюбила этот проект даже больше, чем предыдущие".

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