Известие о том, что голливудская звезда Дженнифер Энистон возобновила отношения с экс-бойфрендом Джоном Мейером, удивило многих. Продлившийся четыре месяца роман завершился по обоюдному согласию сторон, и целых два месяца Джен и Джон спокойно просуществовали друг без друга. Говорят, роман получил продолжение по инициативе Энистон: она будто бы позвонила Мейеру, и пара начала беседовать чуть ли не каждый день. А на прошлой неделе бывших влюбленных застигли страстно целующимися. Совместные обеды, путешествия и частые встречи дали повод говорить о том, что между Дженнифер и Джоном снова разгорелась страсть. А теперь появилось и объяснение такому поведению парочки. Как сообщается на сайте MTV UK, Дженнифер Энистон ждет ребенка. "Дженнифер на седьмом небе от счастья. Она не хочет быть матерью-одиночкой, так что хочет дать Джону шанс показать его родительские способности", - поведал некий источник. - Парочку недавно видели на нескольких свиданиях, и говорят, фигура Дженнифер выглядит округлившейся". Если верить слухам, Джон теперь старается пить меньше спиртного и даже бросает курить, а именно эти две вещи всегда раздражали "правильную" Энистон. Дженнифер давно не скрывает своих намерений обзавестись семьей и детьми. Возможно, это и стало причиной их расставания с Джоном. Музыкант на 9 лет младше своей подруги, которой в феврале исполнится 40, и его мысли о семейной жизни не очень-то вдохновляли. Впрочем, если слухи о беременности Дженнифер подтвердятся, парню все-таки придется примерить на себя роль папаши.