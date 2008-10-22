Врачи Земфиры настаивают на срочной операции

32-летняя госпожа Рамазанова нуждается в срочной операции по восстановлению барабанной перепонки. На фоне хронического отита среднего уха, которым страдает эпатажная певица Земфира, звезда российской рок-сцены может оглохнуть на одно ухо. За последний месяц 32-летней Земе пришлось дважды обращаться к врачам. В конце сентября она попала в одну из столичных клиник с отитом. «Девочка-скандал» жаловалась на нестерпимую пульсирующую боль в левом ухе и постоянный озноб. В больнице рок-звезде сразу поставили диагноз «отит среднего уха». Чувствовала себя певица настолько плохо, что врачам даже не пришлось долго ее уговаривать лечь в клинику. Госпоже Рамазановой, как VIP-персоне, выделили одноместную комфортабельную палату. Осмотрев звезду, врачи только развели руками. Болезнь была сильно запущенной и носила уже хронический характер. - Началось сильное воспаление, внутреннее ухо заполнилось жидкостью, - поделился с корреспондентом LIFE.RU врач Боткинской больницы, где лечилась Зема. - Стала подниматься температура. В таких случаях очень велика вероятность различных осложнений. Несмотря на все уговоры врачей, в клинике «девочка-скандал» задерживаться дольше чем на сутки наотрез отказалась. Несколько дней звезда еще приезжала на процедуры, а потом и про них забыла. Операция Последствия невылеченной болезни не заставили себя долго ждать. На днях Земфире снова пришлось обратиться к врачам. Оказалось, что на этот раз ситуация еще более серьезная. - Хроническая инфекция дала осложнения на барабанную перепонку, - говорит врач, - чтобы не потерять слух, ей необходима срочная операция. Проблемы с ухом у певицы начались много лет назад. В детстве будущая звезда перенесла гепатит, который дал сильнейшее осложнение на левое ухо. Тогда родители Земы не придали этому особого значения. Врачам девочку показали, только когда у нее стал пропадать слух. Несколько лет назад рок-звезда перенесла серьезную операцию, но восстановить барабанную перепонку полностью врачам так и не удалось. В итоге певица наполовину оглохла на левое ухо. Хронический отит лишь усугубил положение. Сейчас медики настаивают на повторной операции по восстановлению барабанной перепонки. Специалисты утверждают, что Земфира может полностью перестать слышать одним ухом. Сама звезда пока не дала согласия на хирургическое вмешательство, а лишь пообещала врачам впредь бережнее относиться к своему здоровью.