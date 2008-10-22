Группа «Тату» подрабатывает на заводе

Группа "Тату" 21 октября презентует свой новый альбом "Веселые улыбки". Накануне певицы побывали в производственном корпусе завода в Подольске, где собираются и упаковываются диски. "Они прибыли огромным тиражом из Екатеринбурга самолетом", - рассказала Юля Волкова в очередной серии "t.A.T.u. ЛАЙФ" на канале Russia.Ru. Певицы с нетерпением отправились в сборочный цех, чтобы первыми увидеть и оценить долгожданную пластинку и ее оформление. "Вот наш диск, который скоро уже появится везде. Прикольно! – восторженно воскликнула Лена Катина, трепетно сжимая альбом в руках. "Мы видим его в первый раз, вы его тоже скоро увидите", - критичным взором окидывая обложку диска, сказала Юля. "Это целая жизнь, поразительно! Это очень тяжело, и каждый человек ответственен за какую-то свою определенную машину. Мне кажется это невозможным, – призналась темненькая "татушка", впечатленная слаженностью процесса сборки дисков. - Как их легко продавать, как легко покупать и как сложно делать!" Несколько альбомов растроганные артистки собрали своими руками. После экскурсии по заводу девушки рассказали о своей необычной презентации. "На самом деле это такой небольшой неформат, потому что мы решили сделать фотоавтографсессию на специальном фоне с профессиональным фотографом, - поведала Юля Волкова. - Все эти презентации в клубах, как многие артисты делают, бухло, журналисты и все такое, это немножечко надоело, поэтому наше мероприятие будет слегка странным, но не удивляйтесь, это в нашем стиле". К слову, у "татушек" за плечами уже немало презентаций. "Мы собирали много фотографов, много журналистов, которые бухали и которым ничего не надо было, - возмутилась Волкова. - Поэтому в этот раз мы делаем презентацию непосредственно для вас, наших любимых фанатов и поклонников, чтобы вам было хорошо и приятно! А после презентации мы еще успеем сделать свою какую-нибудь after-party".