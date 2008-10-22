Скарлетт Йохансон проведет Нобелевский концерт

Известная голливудская актриса и певица Скарлетт Йохансон (Scarlett Johansson) станет ведущей предстоящего Нобелевского концерта «Nobel Peace Prize Concert», который проходит ежегодно в честь нобелевских лауреатов. Известно, что мероприятие, которое в этом году состоится в 15-ый раз, состоится в Осло 11 декабря. На концерте выступят такие певицы, как Feist, Дайана Росс (Diana Ross) и другие. «Мы невероятно довольны тем, что мисс Йохансон присоединиться к нам в Нобелевском концерте, - говорит секретарь Норвежского Нобелевского Комитета, - Ее бесконечное сострадание и влияние помогут нам распространить глобальное сообщение о мире во всем мире».