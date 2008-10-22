Мила Йовович призналась, что роды ее дочери длились 72 часа

Известная актриса и модель Мила Йовович (Milla Jovovich) призналась, что роды ее дочери Эвер проходили долго и мучительно. «Роды моей малышки длились более 72 часов, - признается она, - Все длилось очень долго и сложно. Все, чего я хотела, когда она родилась – показать ей, кто ее мама и немного поговорить с ней». Мила сообщила, что в настоящее время занимается организацией празднования первого дня рождения малышки: «Я не планирую ничего грандиозного, - говорит она, - Я хочу сфотографировать ее с другими детьми и унести в детскую, так как она еще недостаточно взрослая для вечеринок! На самом деле, этот праздник будет устроен для меня, а не для нее. Это для ее воспоминаний – не хочу, чтобы в 25 она пришла ко мне с обвинениями в том, что я не отметила ее первый день рождения».