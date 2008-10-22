«Звери» переехали в Лондон

В последнее время группа "Звери" практически не даёт концертов, а Романа Билыка было не застать на светских раутах и не увидеть в телевизионных и радио проектах. У некоторых полклонников уже появилась шальная мысль, а не ушел ли Билык с музыкальных подмостков? «Daily Show» удалось узнат, в чем же кроется причина затишья в группе. Как поведали в пресс-службе коллектива, «Звери» поглощены записью своего четвертого сольного альбома. Причем настолько, что записанный материал был привезен в Лондон мастерам сведения. Там Роман Билык и звукорежиссер группы Алексей Мартынов пробыли почти весь август, проработав на студии, в стенах которой рождались песни великих мировых артистов. “Техническое оснащение английских студий ничем не отличается от московских. У нас не хуже по технике скомплектованы студии, даже лучше иногда. Но мы ехали не к технике, а к людям. Мы интересовались способами записи, новым видением. Было интересно посмотреть, как будут работать прогрессивные профессионалы. Есть ли разница в работе у нас и в Европе?” - так объясняет Роман причины записи пластинки за границей.