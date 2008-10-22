Бритни Спирс отпразднует свой день рождения на сцене

Известная американская певица Бритни Спирс (Britney Spears) планирует отпраздновать свой день рождения на сцене. Поп-звезда лично подтвердила слухи о своем участии в специальном выпуске телешоу «Good Morning America». Известно, что скандальная певица, которая работает над своим блистательным возвращением, исполнит вживую свой новый сингл «Womanizer» в день своего рождения и в день релиза нового студийного альбома «Circus», 2 декабря. По словам некоторых источников, Бритни планирует выступить в утреннем эфире не с одной, а с несколькими композициями.